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Milli takımın muhtemel rakibi belli oldu

EURO 2024'te büyük sürpriz... Avusturya, Hollanda ve Fransa'nın olduğu gruptan lider çıkmayı başardı ve milli takımımızın muhtemel rakibi oldu..

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A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) F Grubu son maçında Çekya ile tur mücadelesi verecek. 

Galibiyet ya da beraberlik yetecek

Yarın oynanacak mücadelesi öncesi 3 puanda bulunan A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı mağlup etmesi durumunda 6 puanla ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükselecek.

Çekya karşısında alınacak olan herhangi bir beraberlik de grubu ikinci sırada tamamlamamıza yetecek.

A Milli Futbol Takım'ımız F Grubu'nu ikinci bitirmesi durumunda büyük bir sürprize imza atarak D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Avusturya ile karşılaşacak.

Lider tamamladılar

Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) D Grubu üçüncü maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek 6 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi.