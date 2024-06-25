Milli takımın muhtemel rakibi belli oldu
EURO 2024'te büyük sürpriz... Avusturya, Hollanda ve Fransa'nın olduğu gruptan lider çıkmayı başardı ve milli takımımızın muhtemel rakibi oldu..
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) F Grubu son maçında Çekya ile tur mücadelesi verecek.
Galibiyet ya da beraberlik yetecek
Yarın oynanacak mücadelesi öncesi 3 puanda bulunan A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı mağlup etmesi durumunda 6 puanla ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükselecek.
Çekya karşısında alınacak olan herhangi bir beraberlik de grubu ikinci sırada tamamlamamıza yetecek.
A Milli Futbol Takım'ımız F Grubu'nu ikinci bitirmesi durumunda büyük bir sürprize imza atarak D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Avusturya ile karşılaşacak.
Lider tamamladılar
Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) D Grubu üçüncü maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek 6 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi.