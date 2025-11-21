Google Haberler

Milli tekvandocu Elifnaz Köseoğlu, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın son gününde mücadele eden milli sporculardan Elifnaz Köseoğlu, altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre İsviçre'nin Aigle kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden isimlerden Elifnaz Köseoğlu, kadınlar +68 kiloda şampiyonluğa ulaştı.

Bu sonuçla milli tekvandocular, şampiyonayı 7 madalyayla (1 altın, 6 bronz) tamamladı. Türkiye, 1 altın ve 3 bronz madalyayla kadınlarda takım halinde 3'üncü oldu.

2025 Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Kadınlar

Altın: Elifnaz Köseoğlu (+68 kilo)

Bronz: Azra Naz Kamış (44 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kilo), Mümüne Nur Göz (55 kilo)

Erkekler

Bronz: Altuğ Gesge (48 kilo), Emre Talha Evin (55 kilo), Yusuf Efe Mızrak (+78 kilo)

