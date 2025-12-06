Milli tekvandocular 6 madalya kazandı
Milli tekvandocular, Kenya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nı 4 altın, 2 gümüş madalya ile bitirdi.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Nairobi'de gerçekleştirilen organizasyonun son gününde milli sporculardan erkekler 68 kiloda tatamiye çıkan Berkay Erer, final müsabakasında Güney Kore'den Jinho Mun'u yenerek altın madalya kazandı.
Türkiye, 75 ülkeden 452 sporcunun mücadele ettiği şampiyonayı, 4 altın, 2 gümüş madalya ile tamamladı.
