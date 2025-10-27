Milli tekvandocular Emine Göğebakan ve Nafia Kuş Aydın, dünya şampiyonu oldu!

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular Emine Göğebakan ve Nafia Kuş Aydın, altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 46 kilo kategorisinde yarışan Emine Göğebakan, ilk turu maç yapmadan geçti. Ardından Endonezya'dan Ni Kadek Heni, İspanya'dan Violeta Diaz Arribas, Macaristan'dan Kamilah Salim ve Kazakistan'dan Aidana Kumartayeva karşısında galip gelerek finale yükseldi. Finalde Rus sporcu Milana Bekulova ile karşılaşan 24 yaşındaki milli tekvandocu, rakibini mağlup ederek kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Emine, bu sonuçla Türkiye'ye şampiyonadaki ilk altın madalyayı kazandırdı.

Kadınlar +73 kilo kategorisinde mücadele eden Nafia Kuş Aydın ise ilk turu bay geçti. Sonrasında Bulgaristan'dan Kalina Boyadzhieva, Fildişi Sahili'nden Katherine Bathily, Polonya'dan Dagmara Haremza ve Büyük Britanya'dan Lauren Williams'ı yenerek finale çıktı. 30 yaşındaki milli sporcu, finalde Özbekistanlı Svetlana Osipova'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve 2023 yılındaki başarısını tekrarlayarak bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

Erkekler 80 kilo kategorisinde yer alan Yiğithan Kılıç ise ilk turda Kuveytli Bader Elherais'i yense de, ikinci turda Burkina Faso'dan Faysal Sawadogo'ya yenilerek elendi.

Şampiyonanın dördüncü günü sonunda Türkiye'nin madalya sayısı 5'e (2 altın, 2 gümüş, 1 bronz) yükseldi.