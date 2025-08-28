  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
Takip Et

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'a 2. turda veda etti

Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın 2. turunda karşılaştığı Ukraynalı Marta Kostyuk'a 2-1 yenilerek elendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'a 2. turda veda etti
Takip Et

Dünya sıralamasının 81. basamağındaki 23 yaşındaki Zeynep, New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 2. tur maçında 27 numaralı seribaşı Kostyuk ile karşılaştı.

İlk seti 7-5 kaybeden Zeynep, 2. seti 7-6'lık skorla hanesine yazdırarak karşılaşmayı final setine taşıdı.

Milli tenisçi, 3-2 öne geçtiği final setini 6-3, 2,5 saat süren mücadeleyi de 2-1 kaybederek ilk kez ana tabloya çıktığı ABD Açık'a veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA