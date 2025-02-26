Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Turnuvası'nda tur atladı
Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 8 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi 2-0 yenerek 2. tura yükseldi.
Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda klasmanın 88. basamağında yer alan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turunda dünya 30 numarası Yunan Maria Sakkari ile karşılaştı.
Merida Açık'ta geçen sezon kariyerinin ilk WTA turnuvası şampiyonluğunu elde eden 22 yaşındaki milli tenisçi, sahadan 7-5 ve 6-2'lik setlerle galip ayrıldı.
Zeynep, WTA 250'den 500 düzeyine bu yıl yükseltilen organizasyonun 2. turunda dünya 37'ncisi Magda Linette'in karşısına çıkacak.