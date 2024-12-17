Milli voleybolcuların dünya şampiyonasındaki rakipleri belli oldu

2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, 22 Ağustos - 7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland’ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Bugünkü kura çekimiyle rakipler belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, seribaşı olarak katıldığı kurada doğrudan E Grubu’nda yer aldı.

Milliler kura sonunda Kanada, Bulgaristan ve İspanya'yla eşleşti.

2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

E Grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya

F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan toplam 16 takım bir üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde ile eşleşecek ve çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

Filenin Sultanları grup karşılaşmalarını Nakhon Ratchasima şehrinde, çeyrek final, yarı final ve finale yükselmesi halinde ise karşılaşmalarını Bangkok’ta oynayacak.