Milli yüzücü Bengisu Avcı Amsterdam'dan 3 altın madalyayla döndü

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Amsterdam'da düzenlenen, IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı

19 ülkeden 256 sporcunun katıldığı şampiyonada 5 derecenin altındaki suda önce 1000 metrede birincilik kürsüsüne çıktı. Organizasyonun ikinci gününde 100 metre kurbağalamada yine kürsünün ilk basamağına çıkmayı başaran Bengisu, 4x50 metrede de Egor Tropeano, İrem Damar ve Berker Göker'den oluşan takımla rakiplerini geride bıraktı ve altın madalya aldı.

Madalya töreninin ardından açıklama yapan Avcı, "Rakiplerimize karşı oluşan dezavantajı kırmak için çok ciddi antrenmanlar yapıyoruz. Çanakkale'deki soğuk su kampımız sayesinde vücudumuzu 5 derece altındaki ekstrem soğuklarda yüzmek için alıştırdık. Antrenmanlarımızın sonuç verdiğini gördüğümüz için çok mutluyuz. Ocak ayında Molveno-İtalya'da yapılacak Buz Dünya Şampiyonası öncesi iyi bir yarışma süreci geçirip güzel sonuçlar elde ettik" dedi.