Milli yüzücü Eda Savcıgil, Catalina Kanalı'nı çifte rekorla geçti

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İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, milli ultramaraton yüzücüsü Eda Savcıgil'in Okyanus Yedilisi kapsamındaki 32 kilometrelik Catalina Kanalı etabını çifte rekor kırarak tamamladığını duyurdu.

Milli sporcunun Okyanus Yedilisi'nin ilk parkuru olan Catalina Kanalı geçişini 10 saat 27 dakikada bitirdiği vurgulanan açıklamada, Eda'nın elde ettiği dereceyle parkuru en hızlı tamamlayan kadın yüzücü ve etabı geçen en genç Türk sporcu ünvanlarını kazandığı kaydedildi.

Antrenörlüğünü Bengisu Avcı'nın üstlendiği milli yüzücünün Okyanus Yedilisi etabındaki diğer parkurlar için hazırlıklarını sürdüreceği aktarıldı.