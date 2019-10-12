Milliler, Arnavutluk'u tek golle geçti
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u Cenk Tosun'un attığı gol ile 1-0 yendi.
UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye gruptaki 7. maçında İstanbul Kadıköy'de Arnavutluk ile karşı karşıya geldi.
Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı gol ile milliler sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.
Grubumuzda oynanan diğer karşılaşmada Fransa deplasmanda İzlanda'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Alınan bu sonuçların ardından Türkiye 18 puanla grupta liderliğini korudu.
Türkiye, gruptaki 8. maçında 14 Ekim'de Fransa'nın konuğu olacak.