Milliler çeyrek final için sahada (Avusturya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?)

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalmak için sahaya çıkacak.

Ay yıldızlılar, son 16 turu mücadelesinde Avusturya ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi alarak ikinci sırada tamamladı.

Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.

A Milli Futbol Takımımızda sarı kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, bu maçta forma giyemeyecek.

Kritik mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.

Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin olacak.

Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.

Müsabaka, TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Baumgartner, Laimer, Sabitzer ve Gregoritsch

Türkiye: Mert Günok; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; İsmail, Salih; Barış, Orkun, Kenan, Arda