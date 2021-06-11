Milliler istediği başlangıcı yapamadı
EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya ile karşılaştı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçı İtalya ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.
İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Merih Demiral (kk), 66. dakikada Ciro Immobile ve 79. dakikada Lorenzo Insigne kaydetti.
Bu sonuçla İtalya 3 puanın sahibi oldu.
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