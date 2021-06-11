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Milliler istediği başlangıcı yapamadı

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya ile karşılaştı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçı İtalya ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Merih Demiral (kk), 66. dakikada Ciro Immobile ve 79. dakikada Lorenzo Insigne kaydetti.

Bu sonuçla İtalya 3 puanın sahibi oldu.

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EURO 2020