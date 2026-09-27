Milliler İtalya karşısında sahaya çıkacak: İşte maçın tüm ayrıntıları

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın İtalya'yı ağırlayacak.

Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenirken dördüncü hakem Darren England olacak.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Belçika ile Fransa, aynı saatte Brüksel'de karşı karşıya gelecek.

İki takım da ilk galibiyetini arıyor

UEFA Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başlayan Türkiye ve İtalya, gruptaki ilk galibiyetlerini elde etmek için mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Fransa'ya 1-0 yenilirken İtalya da sahasında Belçika'ya 2-0 mağlup oldu.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, İtalya karşılaşmasının ardından 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.

Orkun Kökçü'nün forma giymesi beklenmiyor

A Milli Takım'da İtalya maçı öncesinde Orkun Kökçü'nün sakatlığı dikkat çekiyor. Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi süren ve takımdan ayrı çalışan milli futbolcunun yarınki karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Orkun, aynı sakatlık nedeniyle Fransa maçında da forma giyememişti.

İtalya'da Mancini dönemi

Son üç Dünya Kupası'na katılamayan İtalya, temmuz ayında teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'yi getirdi.

İtalyan ekibi, Mancini yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Belçika'ya sahasında 2-0 mağlup oldu.

A Milli Takım'ın aday kadrosu

Vincenzo Montella'nın belirlediği 30 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk, Uğurcan Çakır (Galatasaray).

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus).

Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş).

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe).

İtalya'nın aday kadrosu

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'nın aday kadrosu ise şöyle:

Kaleciler: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus).

Defans: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Orta saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting), Nicolo Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).

Forvet: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolo Zaniolo (Udinese), Mohamed Ali Zoma (Nürnberg).