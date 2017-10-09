Millilerden buruk veda

09 Ekim 2017

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 10. ve son maçında deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, grubu 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 15 puanla 4. sırada tamamladı.

Üçüncü beraberliğini alan Finlandiya ise 9 puanla grup maçlarını 5. sırada bitirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı I Grubu'nu İzlanda 22 puanla ilk sırada bitirerek Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

Son maçında deplasmanda Ukrayna'yı 2-0 mağlup eden Hırvatistan ise grubu 20 puanla ikinci sırada tamamlayarak, play-off oynama hakkını kazandı.

Lucescu'nun 4. maçında ilk beraberlik

A Milli Futbol Takımı, Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile çıktığı 4. maçta ilk beraberliğini aldı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos'ta 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Lucescu yönetimindeki milli takım, ilk maçında deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta ise Hırvatistan'ı Eskişehir'de 1-0 yenmeyi başarmıştı.

Milli takım, Lucescu yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında ise İzlanda'ya Eskişehir'de 3-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmişti.

Türkiye, Finlandiya ile 4. kez yenişemedi

Finlandiya ile Türkiye, 15. maçlarında 4. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

İki ülke A milli futbol takımları arasında 7'si Finlandiya, 6'sı Türkiye, 2'si de tarafsız sahada yapılan toplam 15 maçtan 6'sını Finlandiya, 5'ini Türkiye kazandı, bugün oynana maçla birlikte 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin toplam 24 golüne, Finlandiya 22 golle yanıt verdi.

Selçuk çıktı kaptan Mehmet Topal oldu

Mücadelenin 85. dakikasında Selçuk İnan sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.

Selçuk bu dakikada yerini Mehmet Topal'a bıraktı. Sahaya kaptan olarak çıkan Selçuk, kaptanlık pazubandını da Mehmet Topal'a verdi.

2017'de 2. beraberlik

Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında yaptığı 8. maçında 2. beraberliğini aldı.

A Milli Takım, 6'sı resmi, 2'si özel 8 maçta, 4 galibiyet ve 2 de mağlubiyet aldı.

Türkiye, iki yenilgisini Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynadığı son 3 karşılaşmada, Ukrayna ve İzlanda karşısında yaşadı.

A Milli Takım, 2017 yılında yaptığı maçlarda 12 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Milli Takım 800. golünü yedi

A Milli Futbol Takımı, 553. maçında tarihindeki 800. golünü Finlandiya'dan yedi.

Ay-yıldızlı ekip, Finlandiya maçına kadar oynadığı 552 maçta kalesinde 799 gol görmüştü.

Türkiye'ye, 800. golü atan isim Finlandiyalı Arajuuri oldu. Milli Takım 88. dakikada Pohjanpalo'nun ayağından kalesinde 801. golünü de yemiş oldu.

Milli takım, bugün attığı iki golle ise gol sayısını 727'ye yükseltti.