Mircea Lucescu öldü mü, yaşıyor mu? Lucescu sağlık durumu nasıl?

Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, geçen hafta antrenman sırasında fenalaşıp yere yığılmıştı. Lucescu acilen hastaneye kaldırılırken yapılan müdahaleler sonrası durumu normale dönmüştü. Türkiye'de de teknik direktörlük yalan ünlü isim gece saatlerinde bir kez daha fenalaştı. Peş peşe "öldü" haberleri gelirken şimdi son durum araştırılıyor.

Lucescu sağlık durumu nasıl?

Gece saatlerinde kalp ritim bozukluğu artan ve tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki teknik direktörün durumu kötüleşti. Bunun üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Daha önce stabil olduğu açıklanan sağlık durumunun son gelişmelerle birlikte ciddiyetini artırdığı belirtiliyor.