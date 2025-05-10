MKE Ankaragücü, 2. Lig'e düştü
Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup eden MKE Ankaragücü üçlü averaj sonunda tarihinde ikinci kez 2. Lig'e (Eski adıyla 3. Lig) düştü.
Mustafa Kaplan yönetiminde son 3 haftada 9 puan toplamasına rağmen, Manisa FK ve Pendikspor karşısında üçlü averajda gerisinde kalan MKE Ankaragücü; Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'dan sonra 2. Lig'e düşen 4. takım oldu.
Süper Lig'de 3 büyüklerden sonra en fazla yer alan kulüp olan MKE Ankaragücü, daha önce 2. Lig'e sadece bir kez düşmüştü.
MKE Ankaragücü, 2. Lig'e büyük maddi sıkıntılar yaşadığı 2012-2013 sezonunda düşerken, 2024-2025'te de aynı üzüntüyü yaşadı.