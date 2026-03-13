MLB takımlarının değeri rekor kırdı: 9 milyar dolarla Yankees zirvede

ABD’nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan Amerikan Profesyonel Beyzbol Ligi'nde (MLB) kulüp değerleri 2026 itibarıyla önemli bir sıçrama yaptı.

CNBC'den Michael Ozanian tarafından yapılan yeni değerlendirmeye göre ligdeki 30 takımın ortalama değeri 2,95 milyar dolara ulaştı. Bu rakam geçen yıla kıyasla yüzde 13’lük bir artışa işaret ediyor.

Artışın arkasında ise spor ekonomisinin büyümesi, yayın gelirleri, sponsorluk anlaşmaları ve stadyum etkinliklerinden elde edilen gelirlerin artması bulunuyor. MLB takımları özellikle son yıllarda spor dışı etkinliklerden de önemli gelir elde etmeye başladı.

Yankees: En değerli takım

New York Yankees, 9 milyar dolarlık değeriyle MLB’nin en değerli takımı olmaya devam ediyor. Kulüp yalnızca New York gibi dev bir pazarda faaliyet göstermesiyle değil, aynı zamanda 27 şampiyonlukla ligin en başarılı takımı olmasıyla da dikkat çekiyor.

Yankees böylece dünya sporunda değeri 9 milyar doların üzerine çıkan 10. spor kulübü oldu. Bu listede Dallas Cowboys, Golden State Warriors, Los Angeles Rams, New York Giants, New York Knicks, Los Angeles Lakers, Las Vegas Raiders, New England Patriots ve New York Jets gibi dev kulüpler de bulunuyor.

Dodgers hızla Yankees’e yaklaşıyor

New York Yankees’in en güçlü rakibi ise Los Angeles Dodgers. CNBC hesaplamalarına göre Dodgers’ın değeri 8 milyar dolara ulaştı. Kulübün değeri yalnızca bir yıl içinde yüzde 38 arttı.

Bu büyümenin arkasında son iki Dünya Serisi zaferi ve Japon oyuncu Shohei Ohtani’nin etkisi bulunuyor. Dodgers son üç yılda sponsorluk gelirlerini iki katından fazla artırarak 200 milyon doların üzerine çıkardı.

Takımın geçen sezon elde ettiği toplam gelir ise yaklaşık 950 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Bu rakam Yankees’in gelirinden yaklaşık 200 milyon dolar daha yüksek.

Bazı kulüplerin değeri yüzde 40’ın üzerinde arttı

MLB’de bazı takımların değer artışı çok daha dikkat çekici seviyelere ulaştı.

San Diego Padres’in değeri yüzde 48 artarak 3,1 milyar dolara çıktı. Kulübün satış sürecinde olduğu ve potansiyel satış fiyatının 3 milyar doların üzerine çıkabileceği konuşuluyor. Böyle bir satış gerçekleşirse 2020’de New York Mets için ödenen 2,42 milyar dolarlık rekoru geride bırakabilir.

Oakland Athletics’in değeri ise yüzde 25 artarak 2,5 milyar dolara ulaştı. Takımın 2028 yılında Las Vegas’taki yeni stadyumuna taşınmasıyla gelirlerinin ilk sezonda 500 milyon doların üzerine çıkması bekleniyor.

Tampa Bay Rays’in değeri 1,7 milyar dolar seviyesine ulaşırken Detroit Tigers’ın değeri de 1,93 milyar dolara çıktı.

Değer artıyor ama kârlılık düşük

MLB takımlarının değerleri yükselse de ligin kârlılık oranı diğer büyük Amerikan spor liglerinin gerisinde kalıyor. CNBC verilerine göre 2025 yılında MLB’de takımların ortalama gelirleri 426 milyon dolar, ortalama faaliyet kârı ise yalnızca 7 milyon dolar oldu.

Bu da ligin ortalama EBITDA marjının (şirketin gelirinin ne kadarının operasyonel kâra dönüştüğünü gösteren finans kalemi) yüzde 2’nin altında kaldığını gösteriyor.

Karşılaştırma yapıldığında NFL’de bu oran yüzde 20, NBA’de yüzde 21, NHL’de ise yüzde 22’nin üzerinde bulunuyor.