MLS’den Edin Dzeko'ya dudak uçuklatan teklif! 'Fenerbahçe'ye sözüm var' diyerek elinin tersiyle itti

Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko, yalnızca performansıyla değil, kulübüne olan bağlılığıyla da adından söz ettiriyor. Sarı-lacivertli kulüpte bu sezon 22 maçta 13 gol ve 3 asistlik skor katkısı yapan 38 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de şampiyonluk için önemli bir rol oynuyor.

Geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan Boşnak yıldız, Süper Lig'deki ilk yılında 21 golle gol krallığı yarışında ikinci sırada yer almıştı. Yıllık 4.2 milyon Euro kazanan Dzeko, sezon başında Major League Soccer (MLS) ekiplerinden birinden dudak uçuklatan bir teklif aldı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Dzeko ABD’den gelen teklifin miktarı yıllık 8 milyon Euro'luk cazip bir teklifi reddetti. Tecrübeli golcünün kararında Fenerbahçe’ye olan bağlılığının etkili olduğu öğrenilirken Dzeko’nun teklife, “Fenerbahçe’ye verilmiş bir şampiyonluk sözüm var” diyerek olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi: Edin Dzeko

Edin Dzeko, bu sezon Fenerbahçe’de 1.324 dakika süre alarak takımın en fazla süre alan isimlerinden biri oldu.

Hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız oyuncu, özellikle kritik maçlarda attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.

Dzeko’nun bu sadakati ve performansı, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük takdir toplarken, tecrübeli oyuncunun şampiyonluk hedefiyle mücadeleye devam edeceği ifade ediliyor.