EuroLeague iyi başlayamayan Fenerbahçe, son haftalarda aldığı galibiyetlerle yüz güldürüyor. Sarı Kanarya, Monaco karşısında da bu seriyi sürdürme peşinde... Basketbolseverler mücadeleyi canlı izlemek isterken "Monaco Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

Monaco Fenerbahçe Beko maçı bilgileri...

Monaco Fenerbahçe Beko maçı bu akşam 21.30'da başlayacak. Mücadele S Sport 1 kanalından ve S Sport Pulus dijital platformundan canlı ve şifreli yayınlanacak. Müsabakayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan) ve Rain Peerandi (Estonya) hakem üçlüsü yönetecek.

"Takım olarak beş yıldır birlikteler ve üst düzeyde oynuyorlar"

Başantrenör Sarunas Jasikevicius maç önü değerlendirmesinde “Muhtemelen EuroLeague’deki en iyi takıma karşı oynayacağız. Çok formdalar, geçiş hücumlarıyla oldukça fazla sayı üretiyorlar. Guardları gerçekten iyi, takım olarak beş yıldır birlikteler ve üst düzeyde oynuyorlar. Birbirlerini ezberlemiş bir kimyaya sahipler. Şüphesiz sezonun şu ana kadarki en zor maçına çıkacağız” dedi