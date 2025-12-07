Monaco - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray 9 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak.

Bu önemli müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.

Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak. Mücadelenin 4. hakemi de Allard Lindhout olacak. Maçta VAR'da Bram Van Driessche, AVAR'da da Benjamin Brand görev alacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi olan Hollandalı Allard Lindhout daha önce 6 Kasım 2025 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynadığı maçı yönetmişti.

Sarı-lacivertliler, Lindhout'u verdiği kararlardan dolayı UEFA'ya şikayet etmişti.