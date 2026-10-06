Montella istifa etti mi? Vincenzo Montella gönderildi mi?

Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mız 4'te 0 çekti. Mililer sahada varlık gösteremezken Vincenzo Montella'nın oynattığı futbol büyük eleştiri aldı. Milli Takım'ın gruptan çıkma şansı kalmazken Vincenzo Montella'nın istifa edip etmediği araştırılıyor.

Montella istifa etti mi?

Hayır, İtalyan teknik adam istifa etmiş değil. Montella son yaptığı açıklamada "Sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimizin Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız... çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.