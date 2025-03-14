Montella’dan sürpriz tercihler! A Milli Takım’ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart’ta oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulan listede, sakatlıkları nedeniyle Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik yer almadı.

Öte yandan, Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz ilk kez A Milli Takım’a çağrıldı. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği kadro, 17 Mart Pazartesi günü TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. Milliler, ilk antrenmanını saat 17.00’de yaparak Macaristan maçları için hazırlıklarına başlayacak.

A Milli Futbol Takımı Aday Kadro

Kaleciler

Berke Özer (Eyüpspor)

Mert Günok (Beşiktaş)

Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans

Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray)

Eren Elmalı (Galatasaray)

Kaan Ayhan (Galatasaray)

Emirhan Topçu (Beşiktaş)

Merih Demiral (Al-Ahli)

Mert Müldür (Fenerbahçe)

Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe)

Samet Akaydın (Fenerbahçe)

Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

Orta Saha

Atakan Karazor (Stuttgart)

Demir Ege Tıknaz (Rio Ave)

Hakan Çalhanoğlu (Inter Milan)

İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Orkun Kökçü (Benfica)

Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet

Ahmet Kutucu (Galatasaray)

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Yunus Akgün (Galatasaray)

Arda Güler (Real Madrid)

Can Uzun (Eintracht Frankfurt)

Deniz Gül (Porto)

Emre Mor (Eyüpspor)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Kenan Yıldız (Juventus)

Kerem Aktürkoğlu (Benfica)