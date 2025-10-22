MotoGP'ye geçen şampiyon motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu hedefi çizdi, tarih verdi

Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WSBK) genel klasmanda lider durumda bulunan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun İspanya'daki son yarışını 3. tamamlayarak 2025 Dünya Şampiyonluğu'nu kazandı.



Razgatlıoğlu bu zaferiyle 3'üncü kez Dünya Şampiyonu olarak tarihe adını altınh harflerle yazdırdı.

MotoGP'de hedefleri neler?

MotoGP’ye geçiş yapacak olmasının heyecanını yaşayan Razgatlıoğlu, MotoGP’de ilk sezonun kendisi için bir 'öğrenme yılı' olacağını ve en iyi Yamaha sürücüsü olmanın ilk hedefleri arasında bulunduğunu aktardı.

'İlk sezon öğrenme yılı olacak'

MotoGP heyecanına hazırlanan ve yeni döneme dair konuşan Toprak Razgatlıoğlu, "Artık MotoGP’deyiz. Üçüncü dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra artık hedefimiz tamamen MotoGP oldu. İlk testleri bekliyoruz, her şey yolunda giderse üç hafta sonra motosiklete bineceğiz. Heyecanlıyız, zorlu bir sezon bizi bekliyor açıkçası" dedi.

Hedef için tarih verdi

Herkesin kendisinden büyük bir beklentisi olduğunu ifade eden şampiyon sporcu, şöyle devam etti:

"Ben buradan şunu söylemek istiyorum, beklentilerin belki birazcık kısılması gerekiyor. Çünkü ilk sezon bizim için tamamen öğrenme yılı olacak. Asıl hedefimiz 2027. MotoGP’de Yamaha ile anlaştık, en büyük hedefimiz burada en iyi Yamaha sürücüsü olmak. Ama belki ilk seneden güzel şeyler başarabiliriz. Eğer öyle bir şey olursa hep beraber mutlu olacağız zaten ama ilk hedefimiz tabii ki de en iyi Yamaha sürücüsü olmak.