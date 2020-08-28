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Moussa Sow'un yeni takımı belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe formasını giyen Moussa Sow, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaştı.

Moussa Sow'un yeni takımı belli oldu
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TFF 1. Lig ekipleriden Ümraniyespor, Senegalli golcü Moussa Sow'u kadrosuna kattı.

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Moussa Sow ile anlaştık. 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun. İlerleyen günlerde imza töreni düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sow, daha önce Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK takımlarında forma giymişti.

Fenerbahçe Moussa Sow transfer TFF 1. Lig Ümraniyespor

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