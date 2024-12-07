MUHTEMEL 11'LER: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş bugün Tüpraş Park'ta Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Galatasaray’ın Sivasspor deplasmanına çıktığı haftada her iki takım da derbiden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, ligdeki kötü gidişatı sonlandırmak, sarı-lacivertliler ise zirveye bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkacak.

Beşiktaş, son 5 lig maçında galibiyet alamayarak 5. sıraya geriledi. Takımda özellikle İtalyan golcü Ciro İmmobile’nin performansı dikkat çekiyor. Fenerbahçe ise milli aradan sonra çıkışını sürdürerek ligin en fazla gol atan takımı konumuna geldi. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu sezon rakip fileleri 36 kez havalandırırken, yalnızca 12 gol yedi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde "ilk golü atan" kazanıyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbi öncesinde, istatistikler derbilerde ilk golün önemini bir kez daha ortaya koyuyor. İki takım arasında son 39 resmi karşılaşmada, ilk golü atan taraf genellikle maçtan avantajlı ayrıldı.

Bu dönemde, 35’i Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası, biri ise TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 39 maçta öne geçen takım yalnızca 4 kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda ilk golü atan ekip 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 13 kez eşitlik bozulmadı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hangi oyuncular olmayacak? (Eksikler)

Beşiktaş, son maçında Hatayspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönerken, Fenerbahçe Gaziantep FK’yı 3-1 yenmeyi başardı. Siyah-beyazlılarda Paulista ve Uduokhai’nin sakatlıkları sürerken, Fenerbahçe’de Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü forma giyemeyecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşma 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert; Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku; Salih, Al Musrati; Rafa Silva, Gedson, Semih, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic; Osayi, Becao, Djiku, Kostiç; Fred, Amrabat; Tadic; Szymanski, Oğuz, En Nesyri