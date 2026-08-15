MUHTEMEL 11'LER... Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Hazırlık maçlarında ve Şampiyonlar Ligi eleme turlarından güzel bir performans sergileyen Fenerbahçe Süper Lig'e de güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Sarı Kanarya Gençlerbirliği'ni yenerek lise 3 puanla başlama hedefinde... Peki, Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı bu akşam 21.30'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Gençlerbirliği: Gökhan, Pereira, Goutas, Zuzek, Rodrigues, Etebo, Ensar, Kyabou, Traore, Tongya, Koita.

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem, Greenwood, Talisca.

İki takım 97. kez karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, futbol tarihinde 97. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 96 karşılaşmada sarı-lacivertli ekip 49 galibiyet elde ederken, Gençlerbirliği 16 maçtan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 31 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, rekabette son dönemde rakibine karşı üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-lacivertliler son 10 lig karşılaşmasında 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, yalnızca 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 175 gol kaydederken, Gençlerbirliği 102 golle karşılık verdi.