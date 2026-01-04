Murat Salar: Ocak ayında Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulübün Ocak 2026 itibarıyla Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağını açıkladı.

Açıklamasında göreve geldikleri günden bu yana hedeflerinin sportif başarının yanı sıra finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler olduğunu vurgulayan Salar, Bankalar Birliği’nden çıkışın bu hedefler doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti.

Salar paylaşımında, Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle kulübün geleceğinin güvence altına alındığını, sponsorluk gelirlerinin sürdürülebilir şekilde artırıldığını ve yeni projelerle Fenerbahçe’ye uzun vadeli ek gelirler kazandırıldığını ifade etti.

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış sürecine ilişkin tüm detayların, ocak ayı sonunda yapılacak Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Kulüp Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu tarafından camiayla şeffaf biçimde paylaşılacağı bildirildi.