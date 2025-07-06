Musiala’nın bileği kırıldı, Donnarumma gözyaşlarını tutamadı! En az 4 ay sahalardan uzak kalacak
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Paris Saint-Germain ile oynanan çeyrek final maçında sol ayak bileği kırılan Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala'nın en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Donnarumma ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan genç yıldız, acı içinde sedyeyle oyundan alınırken, PSG kalecisi gözyaşlarını tutamadı. Maçın ardından konuşan Bayern kalecisi Manuel Neuer, Donnarumma’yı dikkatli davranmadığı gerekçesiyle eleştirdi.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Paris Saint-Germain ile oynanan çeyrek final maçında sakatlanan Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala, en az 4 ay sahalardan uzak kalacak.
Alman Bild gazetesi, karşılaşmada ilk yarının son bölümünde PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma ile yaşadığı mücadelede sol ayak bileği kırılan 22 yaşındaki futbolcunun, 4 ila 5 ay arasında futboldan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.
Musiala, yaşadığı sakatlık sonrası sedyeyle oyundan alınırken, PSG kalecisi Donnarumma gözyaşlarını tutamamıştı.
Karşılaşmanın ardından konuşan Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, Donnarumma'yı eleştirerek, "Onun bunu bilerek yaptığını düşünmüyorum ama dikkat de etmedi" dedi.