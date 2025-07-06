Musiala’nın bileği kırıldı, Donnarumma gözyaşlarını tutamadı! En az 4 ay sahalardan uzak kalacak

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Paris Saint-Germain ile oynanan çeyrek final maçında sakatlanan Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala, en az 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Alman Bild gazetesi, karşılaşmada ilk yarının son bölümünde PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma ile yaşadığı mücadelede sol ayak bileği kırılan 22 yaşındaki futbolcunun, 4 ila 5 ay arasında futboldan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.

Musiala, yaşadığı sakatlık sonrası sedyeyle oyundan alınırken, PSG kalecisi Donnarumma gözyaşlarını tutamamıştı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, Donnarumma'yı eleştirerek, "Onun bunu bilerek yaptığını düşünmüyorum ama dikkat de etmedi" dedi.