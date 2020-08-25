25 Ağustos 2020

Serdar Tatlı'nın başkanlığına, Metin Tokat'ın başkan vekilliğine atandığı Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri de belli oldu. Eski hakemlerden Mustafa Kamil Abitoğlu Zekeriya Alp ve ekibinin istifası sonrasında göreve gelen ekipte yerini aldı. Mustafa Kamil Abitoğlu'nun bu göreve getirilmesinin ardından futbolseverler, Mustafa Kamil Abitoğlu kimdir, sorusuna yanıt aramaya başladı.

Mustafa Kamil Abitoğlu kimdir?

Mustafa Kamil Abitoğlu, 15 Haziran 1970 tarihinde Antalya'da doğdu. Ortaokulda imam hatip eğitimi gören Abitoğlu, lise eğitimini ise Alanya Lisesi'nde tamamladı.

1987'de Uludağ Üniversitesi'nin Maliye bölümüne girip, 1991'de mezun oldu. 1992'de askerliğini Bitlis'te yaptı. Askerlik öncesinde, Antalya'daki hakemlik kursuna beraber başvurduğu kuzeni Kuddusi Müftüoğlu ile aynı kursta eğitim gördü, Abitoğlu o sırada amatör olarak futbol da oynuyordu. Askerlik dönüşü belirli sayıda maç yönettikten sonra hakemliğini dondurdu ve bir sene daha futbol oynadı. Hem sağ iç hem de orta sahanın ortasında görev yapan Abitoğlu, 1 sene sonra hakemliğe geri döndü.

Mustafa Kamil Abitoğlu, Süleyman Seba Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 1-1 berabere biten Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından Abitoğlu profesyonel hakimliği bıraktı.