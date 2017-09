Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün ilk sahipleri belli oldu

26 Eylül 2017

Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün ilk sahipleri Taha Akgül ve Gizem Girişmen, toplam 200 bin TL’lik maddi ödülün yanı sıra Koç logosunun da mimarı olan dünyaca ünlü tasarımcı Chermayeff’in tasarladığı ödülü 25 Eylül akşamı Four Seasons Hotel Bosphorus’ta gerçekleştirilen tören ile Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline N. Koç’un elinden aldı.



Koç Ailesi üyeleri ile iş ve spor dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı gecede Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği Başkanı ve olimpiyat şampiyonu Lord Sebastian Coe da olimpik değerler ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün vizyonu üzerine bir konuşma yaptı.



Törende, UEFA Şampiyonlar Ligi Marşı’nın bestecisi olan Tony Britten’ın Mustafa V. Koç Spor Ödülü için düzenlediği özel beste Britten’ın yönetiminde canlı performansla ilk kez dinletildi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline N. Koç, "Başarılı ve vizyoner iş insanı kimliğinin yanı sıra, gerek sporcu ve yönetici, gerekse de destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş Mustafa V. Koç’un, sporun pek çok alanına sağladığı katkılar, spor tutkusu, sportmenlik anlayışı ve bu alandaki vizyonu Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğiyle “Mustafa V. Koç Spor Ödülü”nde bir araya geldi. “Olimpik Değerlere Katkı” temasıyla hayata geçen Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün ilkine, 98 aday arasından Seçici Kurul ve Jüri değerlendirmesi sonucunda finale kalan iki aday layık görüldü. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç kazananları şu sözlerle açıkladı: “Ödülümüzün ilk yılında, çok değerli isimlerin aday gösterildiği bir listeden tek ismi seçmekte zorlandığımızı itiraf etmek isterim. Nitekim yönetmeliğimizin bu konuda bize sağladığı esneklikten de yararlanarak, bu yıl özelinde bir istisna yaptık ve iki değerli sporcumuza ödülü verdik. Gerek kişiliklerinde tüm olimpik değerleri temsil etmeleri, gerekse sonsuz azim, disiplin ve özverili çalışmalarla yakaladıkları dünya çapındaki sportif başarıları nedeniyle seçmiş olduğumuz 2 isim; Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Sporcumuz Taha Akgül ve Paralimpik Oyunları ve Dünya Şampiyonu Milli Sporcumuz Gizem Girişmen! Her iki sporcumuzu da gönülden kutluyor ve gelecekteki tüm sportif ve sosyal faaliyetlerinde başarılar diliyorum.”

“Arzumuz nesiller boyunca bu ödülü yaşatmak…”

Ödül töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, “Bu akşam, kaybının acısı hala çok taze olan sevgili Mustafa’nın, en büyük hayallerinden birini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Amacımız, kendisi gibi spora tutkusu ve yeteneği olan gençleri desteklemek ve Mustafa’nın karakterinin önemli bir parçası olan sportmenliği ve etik değerleri teşvik etmek” diyerek sözlerine başladı. Mustafa V. Koç’un sporun neredeyse her dalına ilgisi ve profesyonel seviyede yeteneği olduğunu hatırlatan Caroline N. Koç, şöyle devam etti: “Sporun birleştirici gücüne inanır; dostluğu ve dayanışmayı geliştirmesini çok önemserdi. Sadece kazanmak için yarışmazdı. Sportmenlik değerlerini, başarının önünde tutardı: Fair play, centilmenlik, zarafet, rakibine, izleyiciye ve oyunun kendisine saygı, evrensel etik değerlere bağlılık, başkalarıyla değil kendinle yarışmak, hiçbir koşulda pes etmemek, hep daha iyisini hedeflemek… Bunların hepsi de Mustafa’yı Mustafa yapan değerlerdi… En büyük hayali de, Türkiye’den uluslararası sporcular çıkması ve yeteneği olan gençleri teşvik etmekti. Bu amaçla, henüz hayattayken bu ödülün temellerini bizzat kendisi attı; ancak ne yazık ki sonlandıramadı. Bugün ilk kez takdim edeceğimiz Mustafa V. Koç Spor Ödülü ile bu mirasa sadece gözcülük etmeyi değil kendisinin bu değerli vizyonunu sürdürmeyi amaçladık. Bizler ailesi olarak ve özellikle kızlarımız Esra ve Aylin’le birlikte, her zaman bu ödülü geliştirerek,doğru kişilere ulaşmasını sağlayacak enerji ve isteğe sahibiz. Arzumuz nesiller boyunca bu ödülü yaşatmak. En büyük hedefimiz ise olimpizm ruhunu bir dünya görüşü, yaşam tarzı olarak yaygınlaştırmak ve bu alanda topluma örnek teşkil eden insanları ve kurumları gündeme taşımak. Bu nedenle ödülün temasını, ‘Olimpik değerlere katkı’ olarak belirledik.”

Uğur Erdener: “Olimpik değerler uyum ve barışın dayanağı niteliğindeki evrensel ülkülerdir.”

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener de gecede yaptığı konuşmada, Mustafa V. Koç Spor Ödülü ile yaşamlarında dostluk, mükemmellik ve saygı gibi olimpik değerleri kendilerine ilke edinmiş ve bu değerlerin kitleler tarafından özümsenmesine büyük katkı sağlamış kıymetli insanların ödüllendirileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Uğur Erdener sözlerini şöyle sürdürdü: “Olimpik değerler, sadece sporda değil, yaşamın her boyutu için geçerli olup, bireyler arasında da, toplumlar arasında da uyum ve barışın dayanağı niteliğindeki evrensel ülkülerdir. Bu nedenle de yüceltilmeleri zorunlu ilkelerdir. İşte bu gece, olimpik değerlerin yüceltilmesine katkıda bulunan, öncü ve örnek insanlarımızı onurlandıracağımız bir kutlama gecesi olacak. Böyle bir kutlama ve teşvikin, bu değerleri kendi hayatının merkezine koyan Mustafa V. Koç’un adına ve anısına olması ne kadar uygun ve ne kadar güzel. Her biri bu değerleri yaşayan ve başkalarının da yaşamaları için katkı sağlayan tam 98 aday arasından ödül sahiplerini belirlemek hiç de kolay olmadı. İnsan onurunu koruyan ve barışçıl toplumlar yaratılmasına özendirici rol oynayan olimpik değerlerin içselleştirilmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlarımızın sayılarının her yıl daha da artmasını ve geleneksel hale dönüşecek Mustafa V. Koç Spor Ödülü ile daima onurlandırılmalarını diliyorum.”



Mustafa V. Koç Spor Ödülü Seçici Kurulu



Gençlik ve Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat



Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu, Dünya Güreş Birliği Onursal As Başkanı, Türk Güreş Vakfı Genel Başkanı Ahmet Ayık



Spor Bilimleri Derneği Başkanı (2011 – 2017), Spor Bilimleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (Halen) ve Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan



Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jürisi



Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline N. Koç



Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül Hakkında

22 Kasım 1990’da Sivas’ta doğdu. Türk serbest güreşçisidir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünü tamamlamış, Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisidir. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur.



2012 Mart ayında Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazandı. 2012 yılında ilk kez Avrupa Şampiyonu olan Akgül Londra Olimpiyatları’nda Türkiye adına yarıştı.



2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.



Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.



Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu.

2012-2013-2014-2015-2017 yıllarında 5 kez Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan Taha Akgül, aynı zamanda 2014'te Özbekistan (Taşkent) ve 2015 Amerika’da (Las Vegas) altın madalya kazanarak ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu.



Paralimpik Oyunlar ve Dünya Şampiyonu Milli Okçu Gizem Girişmen

25 Kasım 1981’de Ankara’da doğdu. İlkokulu bitirdiği yaz bir trafik kazası geçirdi ve kaza sonrası T5 seviyesinde omurilik felci oldu. Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi’nde ortaokul ve lise, ardından Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünde üniversite eğitimini başarıyla tamamladı.

Eylül 2004’te okçuluğa başladı ve 2005 yılında Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımına girdi. 2006 yılında Çek Cumhuriyetinde düzenlenen 4. Avrupa Paralimpik Okçuluk Şampiyonası’nda Avrupa Üçüncüsü oldu.



2008 Pekin Paralimpik Oyunlarında ARW2 Klasik Yay Kadın sınıfında altın madalya alarak Türkiye tarihinde Paralimpik Oyunlarda altın madalya alan ilk kadın sporcu oldu. 2009 yılında Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen 7. Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonasında ARW2 Klasik Yay Kadın sınıfında Dünya Şampiyonu oldu ve Dünya Üçüncüsü olan Klasik Yay Kadın takımında da yer aldı.



Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından 2009 yılı Ağustos ayında “Ayın Sporcusu” seçildi. 2010 yılı Laureus Dünya Spor Ödüllerine aday gösterilen ilk Türk sporcu oldu.

2007- 2010 yılları arasında IPC Dünya Okçuluk Sıralamasında kendi kategorisinde birinci sırada yer aldı.



2012 Londra Paralimpik Oyunları açılış töreninde bayrağımızı taşıyan Gizem Girişmen, İstanbul 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Adaylık sürecinde de spor elçisi olarak görev aldı.

Sportif kariyerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda çalışmakta ve Paralimpik Oyunlar Hazırlık ve Performans İzleme Kurulu üyeliğini yürütmektedir. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) okçuluk branşı teknik kurul üyesidir. 2017 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Politika yüksek lisans programından mezun olan Girişmen, 2012-2017 yılları arasında yürüttüğü Avrupa Paralimpik Komitesi (EPC) yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra halen Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) sporcu konseyi üyesidir. 2016 Rio Paralimpik Oyunlarında kafile başkan yardımcısı olarak görev aldı.



2017 güz döneminde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde spor yöneticiliği alanında doktora öğrenimine başladı.



Halen uluslararası platformlarda yürüttüğü görevlerinin, iş ve eğitim yaşamının yanı sıra gençlerle sık sık bir araya gelmekte ve hayattan öğrendiklerini gençlerle paylaşmaktadır.

Gizem Girişmen ilk uluslararası derecesini 2006 yılında Avrupa Üçüncüsü olarak elde etmiştir. 2009 Dünya ve 2008 Paralimpik Oyunlar Şampiyonudur. Türkiye’de Paralimpik Oyunlar tarihinde altın madalya alan ilk kadın sporcudur. Laureus Dünya Spor Ödüllerine aday gösterilen ilk Türk sporcudur. 2012 Londra ve 2016 Rio Paralimpik Oyunlarında seçildiği Uluslararası Paralimpik Komite sporcu konseyi üyeliği görevlerini sürdürmektedir.