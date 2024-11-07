Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün sahibi Golbol Kadın Milli Takımı ve Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğinde hayata geçirilen 'Mustafa V. Koç Spor Ödülü' bu yıl sekizinci kez sahibini buldu. 100’e yakın aday arasında yapılan değerlendirme sonucunda, Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün bu yılki sahipleri Golbol Kadın Milli Takımı ve Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli oldu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç Divan Kuruçeşme’de gerçekleştirilen ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Mustafa’yı, bu anlamlı gecede sevgi ve özlemle anmak istiyorum. O, sadece başarılı bir iş insanı değil; cömertliği ve samimiyetiyle iz bırakan bir liderdi... Mustafa V. Koç Spor Ödülü, Türkiye’nin Olimpiyatlara ilk katılışının 100. yılı olan 2024 yılından itibaren geçerli olmak üzere her yıl, hem Olimpik hem de Paralimpik branşlarda birer sporcu, takım ya da kuruluşa takdim edilecek" açıklamasında bulundu.

Ödül sahipleri konuşmalarıyla konukları duygulandırdı

Türkiye Golbol Kadın Milli Takım Kaptanı Sevda Altunoluk, Merhum Mustafa V. Koç’un Türk sporuna ve sporcusuna olan katkılarının kendileri için büyük bir ilham kaynağı olduğunu belirtti ve sözlerini, “Onun adını taşıyan bu ödülü almak, takımımız için tarifsiz bir gurur kaynağı. Engel yoktur. Biz engelimizi aştık. Kazandığımız başarıların, gelecek nesillere ilham vermesini, kız çocuklarına umut olmasını, Türkiye’de golbol sporunun daha da güçlenmesine katkı sağlamasını diliyoruz” diyerek sonlandırdı.

“Bugün hepimizi buluşturan çok değerli büyüğüm Mustafa V. Koç’u saygıyla anmak istiyorum' diyen Kuzey Tunçelli yeni hedefini, “Ben bu kez büyüklerde dünya rekoru kırmak ve Türkiye tarihinin Olimpiyatlarda ilk çoklu madalya kazanan sporcusu olmak istiyorum. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Tek amacım, Türk bayrağımızı göklere çekmek, tüm halkımızı, kulübümü ve burada olan herkesi gururlandırmak olacak” sözleriyle açıkladı.

Onur konukları: Hülya Şenyurt ve Gizem Girişmen

Ödül töreninin bu yılki onur konukları, ilk Olimpiyat Madalyalı Kadın Sporcumuz, Judo Antrenörü, Beden Eğitimi Öğretmeni, Mustafa V. Koç Spor Ödülü Seçici Kurulu Üyesi Hülya Şenyurt ve Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonu, 2008 Pekin Paralimpik Oyunları Okçuluk Şampiyonu, Mustafa V. Koç Spor Ödülü 2017 Kazananı Gizem Girişmen oldu.