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Nagatomo Marsilya'da

Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Yuto Nagatomo'nun yeni takımı belli oldu.

Nagatomo Marsilya'da
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33 yaşındaki Japon savunmacı Fransa'nın köklü ekiplerinden Marsilya ile sözleşme imzaladı.

Meiji University, Tokyo, Cesena, Inter kulüplerinde forma giyen Nagatomo, son olarak Galatasaray için mücadele etmişti.

Sarı-Kırmızılı forma ile 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kaldıran Nagatomo, 65 maça çıkarken takımına 3 gol, 7 asist ile katkı sağladı.

Yuto Nagatomo transfer Galatasaray Marsilya

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