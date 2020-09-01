Nagatomo Marsilya'da
Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Yuto Nagatomo'nun yeni takımı belli oldu.
33 yaşındaki Japon savunmacı Fransa'nın köklü ekiplerinden Marsilya ile sözleşme imzaladı.
Meiji University, Tokyo, Cesena, Inter kulüplerinde forma giyen Nagatomo, son olarak Galatasaray için mücadele etmişti.
Sarı-Kırmızılı forma ile 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kaldıran Nagatomo, 65 maça çıkarken takımına 3 gol, 7 asist ile katkı sağladı.
𝗢𝗠 𝟮𝟬/𝟮𝟭 𝗣𝗮𝗰𝗸 𝗢𝗽𝗲𝗻𝗲𝗿 🎁— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2020
➡️ Booster 𝗔𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 found ✅
➡️ 𝗨𝗻𝗯𝗼𝘅𝗶𝗻𝗴 done ✅
➡️ 𝗦𝗵𝗶𝗻𝘆 cards won ✨
➡️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 @YutoNagatomo5 👋#DroitAuBut pic.twitter.com/55vNuTn9Kc