NBA All-Star’da Alperen Şengün rüzgarı! Shaq’tan ‘Türk Terminator’ yorumu

NBA tarihinde ilk kez 4 takımlı yeni formatla oynanan All-Star organizasyonu, San Francisco’daki Chase Center’da tamamlandı. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, All-Star karşılaşmalarında parkeye çıkarak büyük bir gurur yaşattı.

Shaquille O’Neal’dan Alperen Şengün’e övgü

Shaquille O’Neal’ın “Türk Terminator” olarak nitelendirdiği Alperen Şengün, All-Star turnuvasında Charles Barkley’nin takımı Team Chuck’ta yer aldı.

Yeni format gereği 2 yarı final ve 1 final maçından oluşan All-Star turnuvasında, Alperen’in takımı Chuck, ilk maçta Kenny Takımı’nı 41-32 yenerek finale yükseldi. Ancak finalde Shaquille O'Neal'ın takımı Team Shaq, Chuck'ı 41-25 mağlup ederek şampiyon oldu.

18 yıl sonra gelen ilk Türk All-Star

Alperen Şengün, Mehmet Okur’un 2007’deki All-Star deneyiminin ardından NBA All-Star’da forma giyen ikinci Türk oyuncu oldu.

All-Star karşılaşmalarında toplam 2.5 dakika süre alan Alperen, 4 sayı ve 1 ribauntluk performans sergiledi.

MVP ödülü Stephen Curry’ye

Finalde 12 sayı, 4 ribaunt, 1 asist ve 2 top çalma ile oynayan Stephen Curry, NBA All-Star 2025’in en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Alperen Şengün, bu sezon Houston Rockets formasıyla 18.8 sayı, 10.5 ribaunt ve 4.9 asist ortalamaları yakalayarak NBA’de adından söz ettirmeye devam ediyor.