NBA efsanesi Michael Jordan, Yunanistan’da bıraktığı bahşişle şaşkınlık yarattı

4 Temmuz'dan bu yana Yunanistan'da tatil yapan Jordan, Atina'da kişisel markasının tanıtımı için katıldığı etkinlik sonrası, Vouliagmeni'deki deniz ürünleri restoranında akşam yemeği yedi.

Geleneksel Yunan mutfağının tadına bakan Jordan, sıcak bir karşılama gördüğünü ve bunu restoran çalışanlarına teşekkür etmek için büyük bir bahşiş bırakarak gösterdi.

Yunan basınında yer alan habere göre, efsane basketbolcu mekanda 11 bin 500 dolar (yaklaşık 462 bin TL) bahşiş bıraktı. Çalışanlar, bu bahşiş karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Yunan basını, bahşişin restoran personeli için unutulmaz bir anı olacağına dikkat çekerken, ülkede de büyük yankı uyandırdı.

Michael Jordan’ın bu jesti, Yunanistan’daki basın ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.