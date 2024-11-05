NBA oyuncusu Pasecniks TOFAŞ'a transfer oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 29 yaşındaki Letonyalı pivot Anzejs Pasecniks'i transfer etti. Pasecniks, son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks forması giyiyordu.
TOFAŞ, Letonyalı pivot Anzejs Pasecniks ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre ligde bu sezon 9 maçın tamamını kazanan Bursa temsilcisi, kadrosuna uzun oyuncu takviyesi yaptı.
İspanya Liga Endesa'da 2023-24 sezonunda Zunder Palencia formasıyla 34 maçta 13 sayı, 4,7 ribaunt, 1,3 asist ortalamayla oynayan 2,16 metre boyundaki oyuncu, 2024-25 sezonu öncesinde NBA'e geri dönerek Milwaukee Bucks ile çift yönlü kontrat imzaladı.
Pasecniks, Letonya Mili Takımı'nda da forma giyiyor.