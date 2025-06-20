NBA tarihinin en pahalı satışı olacak: Los Angeles Lakers satılıyor!

NBA tarihinin en köklü ve başarılı takımlarından biri olan Los Angeles Lakers 10 milyar dolarlık rekor bir fiyatla satılıyor.

1979'dan beri Los Angeles Lakers’ın çoğunluk hissesine sahip olan Buss Ailesi, dün hisselerini satacağını açıkladı.

Lakers, Buss ailesi tarafından 1979 yılında 67,5 milyon dolara satın alınmıştı.

Bloomberg’in haberine göre, Lakers’ın çoğunluk hissesi, Los Angeles Dodgers’ın da sahibi olan ve Guggenheim Partners CEO’luğunu yürüten Mark Walter’a devredilecek.

Walter, 2021 yılında Lakers’tan hisse almış ve bu anlaşma kapsamında çoğunluk hissesi için ön alım hakkını da elde etmişti.

Jerry Buss’ın 2013’teki ölümünün ardından kulübün başkanlığını devralan Jeanie Buss'ın satış sonrası da takımın yönetiminde kalmaya devam edeceği belirtildi.

Boston Celtis'in rekorunu geçti!

Los Angeles Lakers’ın 10 milyar dolarlık satış bedeli, NBA tarihinde şimdiye kadar gerçekleşen en yüksek satış rakamı oldu.

Önceki rekor, Boston Celtics’in 6,1 milyar dolara Bill Chisholm’a satılmasıyla kırılmıştı.

Bu rakamı Phoenix Suns’ın 4 milyar dolara, Dallas Mavericks’in 3,5 milyar dolara ve Charlotte Hornets’in 3 milyar dolara el değiştirmesi takip etmişti.