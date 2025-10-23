NBA’de federal kumar soruşturması: Terry Rozier ve Chauncey Billups tutuklandı

Kolluk kuvvetleri yetkilileri, CNN Sports’a yaptıkları açıklamada, soruşturma kapsamında eski NBA oyuncusu olan Damon Jones’un da suçlandığını belirtti.

FBI tarafından yapılan açıklamaya göre, üç isim perşembe sabahı gözaltına alındı. Rozier’in Orlando’da, Billups’un ise Portland’da tutuklandığı kaydedildi.

Rozier’in avukatı Jim Trusty, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini belirterek, “Terry kumarbaz değil, ancak bu davada kendini savunmaktan çekinmeyecek. Bu soruşturma hatalı kaynaklara dayanıyor,” ifadelerini kullandı.

Soruşturma yetkilileri, NBA’de 10. sezonunu geçiren Rozier’in, spor bahisçileriyle bağlantılı kişilerle maç içi bilgileri paylaştığı ve bir karşılaşmada sakatlık numarası yaparak bahis sonuçlarını etkilediği iddiasında bulundu.

Öte yandan, Beş kez All-Star seçilen ve 2004 NBA şampiyonu olan Billups’un, Manhattan, Miami, Las Vegas ve Hamptons’ta düzenlenen yasa dışı poker oyunlarına katıldığı ve bu organizasyonların bazı mafya aileleriyle bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

Yetkililer, Damon Jones’un da poker oyunlarına katılımı karşılığında 2 bin 500 dolarlık ön ödeme aldığına dair örnek olayları incelediklerini aktardı.