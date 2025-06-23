NBA'de tarihi zafer: Oklahoma City Thunder, 2025'in şampiyonu oldu

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA’de 2024-2025 sezonunun şampiyonu belli oldu. Final serisinde 3-3’lük eşitliğin ardından oynanan 7. maçta Oklahoma City Thunder, Indiana Pacers’ı 103-91 mağlup ederek zafere ulaştı.

Batı Konferansı’nda sezonu 68 galibiyetle lider tamamlayan Thunder, Paycom Center’daki karşılaşmada taraftarının önünde üstün bir performans ortaya koyarak tarihi bir başarıya imza attı.

Maçın öne çıkan ismi 29 sayı, 12 asistle oynayan Shai Gilgeous-Alexander olurken, yıldız oyuncu bu performansıyla NBA Final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne de layık görüldü. Jalen Williams 20, Chet Holmgren ise 18 sayıyla galibiyete katkı sundu.

Pacers’ta Bennedict Mathurin’in 24 sayı ve 13 ribauntluk performansı yeterli olmazken, takımın yıldız ismi Tyrese Haliburton ilk çeyrekte Aşil tendonundan sakatlanarak oyunu gözyaşlarıyla terk etti.

İkinci yüzük, yeni isimle ilk zafer

1979 yılında Seattle SuperSonics adıyla şampiyon olan kulüp, 2008’de Oklahoma’ya taşınmasının ardından Thunder ismini almış ve bir daha şampiyonluk elde edememişti. 2012’de NBA Finali’ne yükselen Oklahoma City Thunder, LeBron James’li Miami Heat’e 4-1’lik seriyle mağlup olmuştu.

2025 zaferiyle Thunder, yeni adıyla NBA’deki ilk şampiyonluğunu kazanarak 46 yıl sonra ikinci yüzüğüne ulaşmış oldu.