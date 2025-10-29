NBA'de yasadışı bahis skandalı... Çok sayıda gözaltı var!

ABD’de NBA'ye yönelik yasadışı bahis ve organize suç operasyonu... Aralarında Miami Heat oyuncusu Terry Rozier ve Portland Trail Blazers koçu Chauncey Billups’un da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, NBA tarihinin en büyük 'bahis skandalı' olarak nitelendiriliyor.

Federal savcılara göre, Terry Rozier 2023’te bir arkadaşına maçı erken bırakacağını söyleyerek yasa dışı bilgi sağladı. Arkadaşı Deniro Laster, bu bilgiyle 200 bin dolar üzerinde bahis oynadı ve kazancı paylaştılar.

Rozier o maçta sadece dokuz dakika oynayıp oyundan çıktı. Bu olay, ABD Adalet Bakanlığı’nın şimdiye kadarki en geniş spor bahis soruşturmasının merkezinde yer alıyor.

Savcılara göre bazı oyuncular, maçta ne zaman sakatlanacaklarını veya oynamayacaklarını önceden bildirerek “içeriden bilgi” sızdırdı. Bu bilgiler, bahis çeteleri tarafından milyonlarca dolarlık kazanç elde etmek için kullanıldı.

(Terry Rozier)

NBA’de mafya bağlantısı

Operasyonun ikinci ayağı, organize suç tarafından desteklenen hileli poker oyunlarını kapsıyor.

FBI, poker masalarında kullanılan x-ray masalar, gizli kameralar ve manipüle edilmiş kart karıştırma makineleriyle hile yapıldığını ortaya çıkardı.

Bu sistemle oyun sonuçları önceden belirleniyor, kazanan oyuncular “işaretlerle” yönlendiriliyordu.

Savcılara göre bu ağ, New York’un ünlü mafya aileleri Bonanno, Gambino, Genovese ve Lucchese tarafından finanse ediliyordu. Her aile, gelirlerden pay alıyordu.

Brooklyn’deki federal duruşmalarda 19 kişi suçlamaları reddetti, 12 kişi kefaletle serbest bırakıldı, geri kalanlar tutuklu kaldı.

(Chauncey Billups)

Patel: Dolandırıcılığın boyutu akılalmaz

FBI Direktörü Kash Patel, “Bu dolandırıcılığın boyutu akılalmaz. Milyonlarca dolar çalındı, manipülasyon yapıldı” dedi.

NBA'in açıklamasında, “Oyun bütünlüğü bizim için en önemli değerdir. Bu iddiaları en ciddi şekilde inceliyoruz” ifadeleri kullandı.

Rozier ve Billups görevden uzaklaştırıldı

Terry Rozier (Miami Heat) ve Chauncey Billups (Portland Trail Blazers), tutuklamanın ardından takımlarından süresiz uzaklaştırıldı.

Rozier’in avukatı, “Müvekkilim suçsuzdur. Yetkililer fotoğraf vermek için onu gözaltına aldı, bu bir şovdur” açıklamasında bulundu.

Skandal, geçen yıl Toronto Raptors oyuncusu Jontay Porter’ın bahis manipülasyonu nedeniyle ömür boyu men edilmesinden sonra geldi. Porter, borçlarını kapatmak için kasıtlı olarak oyundan erken çıktığını kabul etmişti.

FBI, mevcut soruşturmanın yalnızca başlangıç olduğunu, NBA’deki bahis bağlantılarının yıllardır sürdüğünü ve daha fazla ismin gündeme geleceğini duyurdu.