NBA'in bir sonraki durağı İstanbul olabilir: Resmi açıklama geldi

NBA Başkanı Adam Silver, sezon içinde bir maçın Türkiye’de oynanabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avrupa açılımını hızlandıran NBA’in muhtemel durakları arasında İstanbul’un da yer aldığı mesajı verildi.

"NBA Europe projemizde İstanbul var"

Silver, Orlando Magic ile Memphis Grizzlies arasında Berlin’de oynanan karşılaşma sırasında yaptığı açıklamada, “Şu an İstanbul’un doğrudan planlarımız arasında olduğunu söyleyemem. Ancak kentin basketbola adanmışlığı ortada. NBA’de yer alan oyuncuların önemli bir kısmı Türkiye’den. NBA Europe projemizde göz attığımız yerlerden biri de İstanbul” ifadelerini kullandı.

Uzun süredir gündemde olan NBA Europe Ligi hakkında da konuşan Silver, projede somut adımlar atılmaya başlandığını vurguladı. Önceliğin sürdürülebilir bir ekonomik yapı olduğunun altını çizen Silver, finansmanın başlangıç aşamasında NBA üyesi kulüpler tarafından sağlanabileceğini belirtti. "Bu yeni ligi başarıyla hayata geçirirsek, ticari olarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının biraz zaman alacağı kesin" dedi.

3 takımla görüşülüyor

EuroLeague’e rakip olması planlanan NBA Europe projesi kapsamında Türkiye’den kulüplerin de dahil olabileceği ifade ediliyor. Bu çerçevede Galatasaray, Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in isimleri öne çıkıyor.