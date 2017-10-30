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N'Doye gollerinin yarısını Galatasaray'a attı

Trabzonspor forması altında bugüne dek ligde 42 maça çıkan Senegalli futbolcu N'Doye, 6 golünün 3'ünü sarı-kırmızılı takıma karşı kaydetti.

N'Doye gollerinin yarısını Galatasaray'a attı
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Trabzonspor'un Senegalli forvet oyuncusu Dame N'Doye, Süper Lig'de en fazla golü Galatasaray'a attı.

Dün bordo-mavili takımın Galatasaray'ı 2-1 yendiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Senegalli futbolcu, ligde Trabzonspor formasıyla bugüne dek 42 karşılaşmaya çıktı.

Bordo-mavili futbolcu, bu maçlarda 6 gol atma başarısı gösterirken gollerinin 3'ünü Galatasaray'a karşı kaydetti.

Senegalli futbolcu, geçen sezon Trabzonspor'un ligin 8. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0, 25. haftasında Trabzon'da 2-0 yendiği maçlarda birer gol attı.

Bordo-mavili oyuncu, dün 2-1 galip geldikleri Galatasaray maçında da takımının ilk golünü atarak sarı-kırmızılı takımın filelerini boş geçmedi.

Trabzonspor, N'Doye'un gol attığı 3 maçta da sarı-kırmızılar karşısında 9 puan kazandı.

N'Doye, ligdeki diğer 3 golünden 2'sini Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor, 1'ini de Çaykur Rizespor filelerine gönderdi.

Kaynak: AA

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