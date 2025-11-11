Necip Uysal: Hayatım boyunca bahisin B’sinin yanından geçmedim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol camiasında yer alan bazı hakem, futbolcu ve kulüp yetkililerinin “bahis oynama” iddialarına yönelik başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturma, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu, 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı” yönündeki açıklamalarının ihbar kabul edilmesiyle başlamıştı.

TFF Hukuk Müşavirliği, bu kapsamda 1.024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti.

“Benim adıma sahte hesap açılmış”

Necip Uysal, adının bahis iddialarına karışmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Uysal, “Benim oynamadığım bir sitede, benim T.C. kimlik numaramla sahte bir hesap açılmış. Bonus kuponla iki kez bahis oynanmış. Bu işlemi yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundum” dedi.

Uysal, açıklamasında duygusal anlar da yaşarak şu ifadelerde bulundu:

“20 senedir Beşiktaş forması giyiyorum. Kulübümün adının böyle bir olayda geçmesi beni çok üzüyor. Dünden beri uyuyamıyorum. Bu süreç benim için çok ağır.”



