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Neftçi Bakü'den Galatasaray paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile eşleşen Neftçi Bakü, eşleşme sonrasında Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Neftçi Bakü'den Galatasaray paylaşımı
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Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü "Sizi gözləyirik, Galatasaray" mesajını paylaştı.

Galatasaray'ın Twitter hesabından ise "UEFA Avrupa Ligi'nde rakibimiz kardeş ülke Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü oldu" paylaşımı yapıldı.

Galatasaray'ın Neftçi Bakü ile 17 Eylül'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacak.

Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmanın ardından ise ligde Medipol Başakşehir ile oynayacak.

Fatih Terim'in öğrencileri turu geçmeleri halinde ise 24 Eylül'de Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu maçı yapacak. Hemen sonrasında ligde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Neftçi Bakü

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