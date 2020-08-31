Neftçi Bakü'den Galatasaray paylaşımı
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile eşleşen Neftçi Bakü, eşleşme sonrasında Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü "Sizi gözləyirik, Galatasaray" mesajını paylaştı.
Sizi gözləyirik, @GalatasaraySK! ✌🏽— Neftçi PFK (@PFC_Neftchi) August 31, 2020
We are waiting for you, @Galatasaray! ✌🏽
Galatasaray'ın Twitter hesabından ise "UEFA Avrupa Ligi'nde rakibimiz kardeş ülke Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü oldu" paylaşımı yapıldı.
📢 UEFA @EuropaLeague'nde rakibimiz kardeş ülke Azerbaycan temsilcisi @PFC_Neftchi oldu. 🇹🇷🇦🇿 #UEL pic.twitter.com/I5QwPQ3wvM— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 31, 2020
Galatasaray'ın Neftçi Bakü ile 17 Eylül'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacak.
Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmanın ardından ise ligde Medipol Başakşehir ile oynayacak.
Fatih Terim'in öğrencileri turu geçmeleri halinde ise 24 Eylül'de Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu maçı yapacak. Hemen sonrasında ligde Fenerbahçe ile karşılaşacak.