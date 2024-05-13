Nepalli dağcı dünya rekoru kırdı

Everest Dağı'nın 8 bin 848 metre yüksekliğindeki zirvesine ilk kez 1994'te çıkan 54 yaşındaki Rita'nın, yeni tırmanışıyla kendi rekorunu kırarak 'Everest zirvesine en çok çıkan insan' ünvanını elinde tuttuğu belirtildi. Nepal'in ev sahipliği yaptığı dünyanın en yüksek noktasına 29. kez tırmanmayı başaran Rita'nın 'Everest adam' olarak tanındığı ifade edildi.

Aynı gün iki farklı rekora sahne oldu

Kami Rita ile aynı gün İngiliz dağcı Kenton Cool da kendi rekorunu kırdı. Cool 'yabancı dağcı' olarak 18. kez Everest'in zirvesine ulaşarak kendi rekorunu kırmış oldu.

Geçen yıl 18 dağcı Everest tırmanışında hayatını kaybetti

Nepal'in, nisan-haziran döneminde devam edecek tırmanış sezonu kapsamında 414 dağcıya Everest izni verdiği bilgisi paylaşıldı. Geçen yıl 600'den fazla dağcı, Everest'in zirvesine tırmanmayı başarırken 18 dağcı hayatını kaybetmişti.