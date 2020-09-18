ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

Son Dakika Haberleri:

Neven Subotic resmen Denizlispor'da

Yukatel Denizlispor, Neven Subotic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Neven Subotic resmen Denizlispor'da
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali… Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır. Hoş geldin Neven Subotic!" ifadelerine yer verildi.

Neven Subotic Denizlispor transfer Union Berlin

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap