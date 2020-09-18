Neven Subotic resmen Denizlispor'da
Yukatel Denizlispor, Neven Subotic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali… Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır. Hoş geldin Neven Subotic!" ifadelerine yer verildi.
2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali…🏆🏆🏆🏆🏆🏆— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) September 18, 2020
Savunmanın yıkılmaz kulesi, yeşil siyah için ter dökmeye hazır.💚🖤
Hoş geldin Neven Subotic! pic.twitter.com/1R4jHlKfy8