Neymar Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transferi olacak mı?

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 11 yıldır şampiyon olamayan Sarı Kanarya, bu sezon büyük isimlerle anlaşıp hedefine ulaşmak istiyor. Bu isimlerden biri de Neymar… Taraftar büyük heyecan yaşarken "Neymar Fenerbahçe'ye gelecek mi" sorusu hızlanmış durumda...

Neymar transferi olacak mı?

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal’den ayrıldıktan sonra eski kulübü Santos ile altı aylık sözleşme imzalayan Neymar’ın adı bir kez daha Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Brezilyalı yıldızın Avrupa’ya dönüş ihtimali konuşulurken, sarı-lacivertli kulüp için transfer beklentileri giderek artıyor.

Son haberlere göre, Neymar ile Santos arasında sözleşme uzatma görüşmesi gerçekleşti. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun henüz kesin kararını vermediği bildiriliyor. Türkiye başta olmak üzere bazı Avrupa kulüplerinin, menajerler aracılığıyla Neymar’ı ikna etmeye çalıştığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin bu süreçte devrede olduğu ve oyuncuya tatmin edici bir maaşla cazip bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Transfer ihtimaliyle ilgili futbol dünyasından farklı yorumlar da gelmeye başladı. Bir dönem Sivasspor forması giyen eski Brezilyalı futbolcu Cicinho, Neymar’a Türkiye’ye gelmesi yönünde tavsiyede bulunarak, “Üç yıl Türkiye'de oynadım, çok iyi karşılandım. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Şampiyonlar Ligi’nde yer alıyor. Hiç düşünmeden Fenerbahçe'yi tercih ederdim” dedi.

Öte yandan Neymar’ın eski takım arkadaşlarından Edu Dracena, yıldız futbolcunun 2026 Dünya Kupası'na kadar Santos’ta kalmasının daha doğru olacağı görüşünde. Dracena, "Sadece parayı değil, kariyerini de göz önünde bulunduracaktır. Dünya Kupası hazırlıkları tamamlanana kadar kulüpten ayrılmayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, Neymar’ın geleceğiyle ilgili net kararın önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.