Neymar sahalara futbola başladığı formayla geri döndü
Barcelona ve Paris Saint-Germain ekiplerinde yer aldıktan sonra kariyerine Ağustos 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olarak devam eden Brezilyalı oyuncu Neymar, Ekim 2023'te yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir yıl forma giyemedi. Sakatlık dönemini geride bırakan Neymar sahalara futbola başladığı ilk formayla döndü...
Futbol dünyasında başarısıyla dikkat çeken ve transfer ücretleriyle sık sık gündeme gelen 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Neymar, sakatlıklarla dolu geçiren bir yılın sonunda sahaya, 12 yıl sonra futbola başladığı Santos formasıyla döndü.
Neymar 12 yıl sonra evinde Botafogo ile oynanan maçta sahaya çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısını 38. dakikada Tiquinho Soares'in penaltı golüyle 1-0 önde tamamlayan Santos, 67. dakikada Alexandre Jesus'un golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi.
Astronomik bonservis ve maaş karşılığında 2023'te Al Hilal'e imza atan Neymar, Ekim 2023'te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyemedi. Brezilyalı futbolcu, hayal kırıklığıyla geçen Al Hilal kariyerinde 7 maça çıktı ve 1 gol, 3 asist üretti.