Nijerya Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Osimhen mi, Yusuf en-Nesiri mi? Muhtemel 11'ler...
Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile Fas final için mücadele verecek. Galatasaraylı Osimhen ile Fenerbahçeli Yusuf en-Nesiri'nin karşı karşıya geleceği mücadeleyi ülkemizdeki futbolseverler de yakında takip edecek. Peki, Nijerya Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final heyecanı... Osimhen'li Nijerya, Yusuf en-Nesiri'li Fas ile oynayacak. Mücadelenin sonucu merakla bekleniyor. Bugün en çok yöneltilen sorulardan biri de "Nijerya Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
Nijerya Fas maçı bu akşam saat 23.00'te Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Nijerya: S. Nwabali, B. Osayi-Samuel, Semi Ajayi, C. Bassey, B. Onyemaechi, Frank Onyeka, F. Dele-Bashiru, Alex Iwobi, A. Lookman, V. Osimhen, Akor Adams
Fas: Bono, N. Mazraoui, Adam Masina, Nayef Aguerd, A. Hakimi, N. El Aynaoui, Ismael Saibari, B. El Khannouss, Ez Abde, Brahim Diaz, A. El Kaabi