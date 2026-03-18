Nijerya Milli Takımı'nda Victor Osimhen kararı
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nın 27-31 Mart tarihlerinde Antalya’da oynayacağı İran ve Ürdün karşılaşmalarının aday kadrosuna dahil edilmedi.
İşte Nijerya Milli Takımı'nın kamp kadrosu:
Kaleciler: Maduka Okoye, Adeleye Adebayo, Francis Uzoho
Defans: Calvin Bassey, Oluwasemilogo Ajayi, Bright Osayi-Samuel, Bruno Onyemaechi, Zaidu Sanusi, Igoh Ogbu, Emmanuel Fernandez
Orta saha: Alex Iwobi, Frank Onyeka, Wilfred Ndidi, Raphael Onyedika, Fisayo Dele-Bashiru
Forvet: Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Simon Moses, Chidera Ejuke, Paul Onuachu, Akor Adams, Philip Otele, Collins Yira Sor.