Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu için Nottingham Forest'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekibin en az 4 farklı galibiyete ihtiyacı var. 3 farklı galibiyet ise maçı uzatmalara götürecek. Camiasını üzen Sarı Kanarya, rövanş maçında bu durumu tersine çevirmek istiyor. Peki, Nottingham Forest Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest Fenerbahçe maçı 26 Şubat Perşembe saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, play-off turunu geçmesi durumunda bir sonraki aşamada Midtjylland ile Real Betis arasında oynanacak eşleşmenin kazananı ile karşılaşacak.